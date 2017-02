Roeselarenaar al jaren zoet met zelfgemaakt draaiorgel

Dat is wat Jacques uit Roeselare nu aan het bouwen is. En daar heeft hij tonnen geduld voor nodig, want elk onderdeel maakt hij ook zelf. Het orgel zit nog niet in elkaar, maar er komt toch al een beetje muziek uit. Het draaiorgel heet Margeaux, hij noemt het naar zijn kleindochter. Het bestaat uit 65 pijpen. En alleen al die pijpen maken is een monnikenwerk: alles met de juiste afmeting en toonhoogte.

Al drie jaar is Jacques er mee bezig, maar tegen de zomer kan hij eindelijk de straat op met zijn creatie. De bedoeling is om naar de rusthuizen te gaan.