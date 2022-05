Roeselarenaars willen biodiversiteit een boost geven

"Mensen kunnen zelf heel wat doen om te werken aan het klimaat", zegt de stad.

"De komende weken voert stad Roeselare actie rond biodiversiteit. Boodschap van de campagne: planten en dieren zijn onmisbaar voor een schone toekomst. Maar Roeselarenaars zijn dat ook! Door bij te dragen aan de verscheidenheid van fauna en flora, kan iedereen van Roeselare mee zorgen voor een aangenaam leefklimaat.

Concreet: via diverse communicatiekanalen worden overal in de stad portretten van Roeselarenaars verspreid. Dat de voornaam of familienaam van deze inwoners letterlijk verwijst naar een plant of dier is absoluut geen toeval. De portretten leggen uit dat deze Roeselarenaars onmisbaar zijn voor biodiversiteit en dus voor het klimaat.

Enkele voorbeelden van Roeselarenaars die via hun naam de aandacht willen vestigen op biodiversiteit: Bieke, Debie, Aster, Fleur, Jasmina, Van Roose, Rosanne, Tack, Bossuyt, Verlinde, Dubois, Vanblaere, Meeuws, Craeye, Vanneste, Merel, Muys, Devos, Lammertyn, Vanhaverbeke, Bevers, enz."

Heel wat activiteiten

Op de website klimaatswitch.be van stad Roeselare ontdekken inwoners wat ze concreet kunnen doen voor meer biodiversiteit en een duurzame toekomst.

Zoals: een bijenhotel in de tuin installeren, een Tuinranger uitnodigen voor persoonlijk advies en meer biodiversiteit in de tuin, meerjarige bloemen planten in de tuin, takkenrillen met snoeihout aanleggen, kiezen voor inheemse planten in plaats van exoten, enzovoort.

Daarnaast roept stad Roeselare haar inwoners op om mee te doen aan allerlei activiteiten en initiatieven voor meer voor biodiversiteit en een beter klimaat.

De belangrijkste zijn:

• PARK, een feest voor biodiversiteit op zondag 5 juni

o In de voormiddag kan men aanschuiven aan een Wilde Tafel #VANRSL. Tijdens een gratis lokale brunch, geniet je van een inspirerende voormiddag rond biodiversiteit.

o In de namiddag is er feest in het Stadspark, helemaal in het teken van duurzaamheid en biodiversiteit!

• Reglement Geveltuintjes spoort inwoners aan om hun straat te vergroenen met geveltuintjes!

• Maai Mei Niet: de stad laat de grasmaaier een maandje rusten en roept haar inwoners op om hetzelfde te doen • Tuinrangers #VANRSL kunnen gevraagd worden voor gratis advies

• Op stap met de app ObsIdentify op 18 mei