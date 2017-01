Roger Vangheluwe duikt op voor confrontatie

Op het kantoor van de federale politie in Brussel is er vandaag een confrontatie geweest tussen ex-bisschop Roger Vangheluwe en Kris Verduyn uit Meulebeke die beweert dat hij door Vangheluwe 25 jaar geleden is misbruikt.

Vorig jaar getuigde de man anoniem in ons nieuws. Hij zei dat hij in 1992 gedwongen werd om seks met hem te hebben. Dat gebeurde voor de vormselviering van zijn zus. Het slachtoffer was toen als 10-jarige misdienaar op de wijk Sint-Antonius. Achttien jaar lang heeft Verduyn gezwegen over de traumatische aanranding in de sacristie. Pas in 2012 diende hij klacht in bij de Brusselse onderzoeksrechter.

De oud-bisschop zelf blijft de aantijgingen ontkennen. Volgens zijn slachtoffer Kris Verduyn leidt Vangheluwe nog steeds een rijkelijk leven en verblijft hij in een Europese hoofdstad, maar waar wil hij niet kwijt. Het slachtoffer wil eindelijk erkenning, ook al zijn de feiten verjaard..

Volgens de raadsman van de oud-bisschop Joris van Cauter is het een raadsel waarom speurders nu nog tijd en geld steken in de zaak, want de feiten zijn verjaard. Hij beweert ook dat het slachtoffer al vier verschillende versies heeft gebracht van zijn verhaal. Lees hier de volledige reactie van de advocaat.

Verborgene

In april 2010 diende de voormalige bisschop van Brugge zijn ontslag in toen bekend raakte dat hij zich schuldig had gemaakt aan het seksueel misbruik van een minderjarige neef. Daarna kwamen er nog klachten binnen. Hij werd daarvoor nooit gestraft omwille van verjaarde feiten. Na zijn ontslag verbleef Vangheluwe een tijdje in het slotklooster van Westvleteren. Daarna verhuisde hij naar een congregatie in Frankrijk. Maar na een interview met VTM in 2011 moest hij ook daar vertrekken. Sindsdien leeft de oud-bisschop in het "verborgene". Tot vandaag dus.