Romantiek bestaat nog! Prachtig huwelijksaanzoek in hartje Brugge

Je trommelt een 25-tal vrienden op. Je verkleedt je als ridder, werkt een kort middeleeuws toneelstuk uit en vraagt je vriendin, die helemaal van niets weet, ten huwelijk in hartje Brugge. Dat was het plan van Wouter De Witte gisteren.

Laura Descheemaeker beleefde gisteren de dag van haar leven. Compleet onverwacht werd ze door haar vriend in hartje Brugge ten huwelijk gevraagd. En hoe. Haar vriend Wouter had heel wat vrienden en familie opgetrommeld en een scenario uitgedacht. Iedereen daagde op in middeleeuwse kledij, Wouter was uiteraard de ridder die de liefde had gevonden bij jonkvrouw Laura.

Op het einde van het huwelijksaanzoek verschenen ook de ouders van Laura ten tonele die het huwelijk goedkeurden. Veel romantischer kan natuurlijk niet meer.

Bekijk hier de beelden, die op Facebook werden geplaatst.