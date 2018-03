Rondleiding door Trump of Jan Breydel in Brugge?

Wie zich als gids registreert via de website van de stad Brugge, vult in wat hij wil. De erkende gidsen zijn niet te spreken over het systeem.

Zo heeft een verantwoordelijke van een gidsenorganisatie pasjes aangevraagd op naam van Donald Trump, King Kong en Mickey Mouse. Enkele seconden later kreeg hij de nodige documenten via mail toegestuurd.

Op onze redactie namen wij de proef op de som en registreerden ons onder de naam "Jan Breydel" even later kregen we het pasje in onze mailbox.

Het registratiesysteem zou zo zijn doel voorbij schieten. In Brugge zijn er maar 450 erkende gidsen die de bijhorende driejarige opleiding hebben gevolgd en toch zijn er al een veelvoud aan pasjes uitgedeeld.

Bekijk ook