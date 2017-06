Archeologen ontdekken Middeleeuws kasteel in Voormezele

De Heren van Voormezele waren vanaf de 11de-12de eeuw een gekende adellijke familie in Vlaanderen. De parochie Voormezele wordt voor het eerst vermeld in historische bronnen in 1068. Een jaar later zal ridder Isaac I, de oudste gekende Heer van de Heerlijkheid Voormezele, een proosdij stichten. Het kasteel van de Heer van Voormezele, op de kaart van Sanderus omschreven als het Huis van de Heer, was omringd met wallen en grachten.

Eén van die grachten is nu blootgelegd. Net als delen van muren en de toegangspoort (met ophaalbrug) van het kasteel uit de 15de-16de eeuw. Er werden ook stenen uit de 12de eeuw gevonden, die hergebruikt werden bij verbouwingen aan het kasteel in de 15de-16de eeuw. Ook in de 18de eeuw werd het kasteel verbouwd. Het kasteel werd verwoest in de nasleep van de Franse Revolutie (in 1793).

Nu zondag organiseert de archeologische dienst van CO7 (het cultureel samenwerkingsverband van de zuidelijke Westhoek) om 10 uur en om 11 uur een rondleiding op deze site.