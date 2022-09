Ronleiding in Deca Brouwerij Vleteren op Open Monumentendag

Op het einde van de rondleiding staan standen van Deca, maar ook van heel wat gastbrouwers, waar je de verschillende biertjes kan degusteren. Voor elke bezoeker is er één gratis degustatiebiertje of non-alcoholisch drankje.

Brouwerij Deca bestaat dit jaar 100 jaar. De archiefdienst Vleteren-Poperinge stelde een tentoonstelling samen met prachtige archiefbeelden. De tentoonstelling staat opgesteld bij de ingang van de brouwerij. Op de foto’s wordt duidelijk wat er in 100 jaar tijd en over 5 generaties heen veranderd is in het familiebedrijf.