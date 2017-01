Rood ras gaat voor Europese erkenning

Het typische vleesras wordt gefokt op West-Vlaamse weiden en wordt in veel gastronomische restaurants aangeboden als delicatesse.

In 2012 werd het “Vlees van het rood ras van West-Vlaanderen” erkend als Vlaams streekproduct. Na dit succes willen de veehouders nog een stap verder gaan. Als de procedure is afgerond, kan de Europese Commissie de benaming registeren als Beschermde Oorsprongsbenaming. Concreet betekent dit dat de benaming “Vlees van het rood ras van West-Vlaanderen” dan beschermd is en enkel gebruikt mag worden wanneer voldaan is aan het productdossier en wanneer alle productiestappen plaatsvinden in West-Vlaanderen.