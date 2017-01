Roofvogeltelling in de Westhoek

Voor het 16de jaar op rij vindt er ook nu weer een roofvogeltelling plaats in de Westhoek. Op zaterdag 14 en zondag 15 januari gaat Natuurpunt De Bron de verspreiding van roofvogels na in zijn werkgebied tussen IJzer en Leie

De winter is hiervoor ideaal omdat heel wat noordelijke vogels dan naar onze streken komen afgezakt en hier een tijdje verblijven. De vogelwerkgroep van Natuurpunt is benieuwd of de trends van de laatste jaren zich zullen doorzetten. Blijven er met andere woorden weer meer bruine kiekendieven bij ons overwinteren dan er blauwe kiekendieven tot hier komen? En blijft het aantal slechtvalken toenemen?

Ze tellen de roofvogels in de volgende gebieden (ingedeeld per gemeente of gebied):

• Ieper: Verdronken Weide, Vestingen, Palingbeekdomein, Groenenburgbossen, Galgebossen, Dikkebus Vliegveld

• Heuvelland: Kemmelberg, Rodeberg, Breemeersen, Wijtschate en omgeving,

• Houthulst: Houthulstbos

• Poperinge: Helleketelbos, Canadabossen, Couthof(bos), Dozinghembos

• Wervik – Geluwe en omgeving

• Zonnebeke: Polygonebossen, Kasteelpark van Zonnebeke

• IJzervallei: tussen de Franse grens en Fintele, Broeken van Merkem, Reninge en Noordschote, Nieuwkapelle, Lampernisse

• Ploegsteert: bos en reservaat, en een aantal grensgebiedjes in Frankrijk, ...



Vaste tellers met ervaring nemen deze gebieden voor hun rekening. Zij nemen graag geïnteresseerden op sleeptouw. Zondag zijn er ook twee begeleide wandelingen met als thema roofvogels: om 14 uur aan het Bezoekerscentrum De Palingbeek in Zillebeke of om 13.30u aan de nieuwe parking nabij de Sixtusboscomplexen in Poperinge.