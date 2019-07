Rook- en vuurverbod in alle provinciedomeinen

Er komt een tijdelijk verbod op kampvuren in heel West-Vlaanderen. Ook geldt er een tijdelijk rook- en vuurverbod in alle provinciale domeinen en de natuur- en bosgebieden in West-Vlaanderen. Dat heeft gouverneur Carl Decaluwé beslist.

Door de grote hitte en de aanhoudende extreme droogte is de natuur bijzonder kwetsbaar voor brandgevaar. “Het rook- en vuurverbod is een preventieve maatregel om brand te voorkomen. Aan de provinciale domeinen zal het verbod duidelijk vermeld staan aan de ingang”, duidt gouverneur Decaluwé. Hij doet een oproep aan de burgemeesters om voor de gemeentelijke parken eenzelfde verbod en communicatie in te stellen.