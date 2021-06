Rookbommetjes na overwinning van Duivels in Kortrijk

De eerste EK-match van de Rode Duivels tegen Rusland heeft voor rookbommetjes, veel bier en volle terrassen gezorgd in Kortrijk. Niet alles verliep volgens de coronaregels.

Ondanks dat er op het Schouwburgplein in Kortrijk geen grote schermen stonden om de eerste EK-match van de Rode Duivels te volgen, kwamen toch veel mensen op straat om ergens anders samen de wedstrijd te bekijken.

In de Reynaertstraat zetten alle jongerencafés een scherm buiten op het terras, waar veel volk op af kwam.

Het was niet voor iedereen even makkelijk om rekening te blijven houden met de coronaregels, zeker niet wanneer gescoord werd.