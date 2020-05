Rookhinder door loodsbrand in Langemark-Poelkapelle

Door een brand in de Klerkenstraat in Langemark-Poelkapelle is er rookhinder in de nabije omgeving en richting de Madonna. Dat meldt brandweer Westhoek op Twitter.

Zondagnacht werd brandweer Westhoek opgeroepen voor een loodsbrand met daarin een voorraad stro in de Klerkenstraat te Langemark-Poelkapelle.

Bij aankomst was de brand overgeslagen naar een naastgelegen loods met landbouwvoertuigen en -materiaal. Die loods liep ernstige brandschade op. Het vuur bedreigde ook een loods met kalveren, maar die kon gevrijwaard worden door de brandweer.

(lees verder onder de foto)

Rookhinder

Enkele tientallen opleggers met stro moeten nu uit de eerste loods gehaald worden om na te blussen. De nablussingswerken zullen nog zeker tot de middag duren.

Er is rookhinder in de nabije omgeving richting de Madonna. Het is aangeraden om ramen en deuren dicht te houden en ventilatie uit te schakelen.