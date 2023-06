Rookverbod op alle Oostendse speelpleinen

In mei ondertekende Stad Oostende het charter Generatie Rookvrij. De Stad engageert zich zo om kinderen geboren in 2019 of later te laten opgroeien in een rookvrije omgeving. De ambitie is om rookgedrag te doen verminderen of zelfs helemaal te doen verdwijnen de komende generaties. ​

Alles samen geldt er een rookverbod op meer dan 70 plaatsen waar kinderen en jongeren vaak komen. In een straal van vier meter rond de speeltoestellen mag je dan niet meer roken en ook niet vapen.

De stad zet eerst en vooral in op informatie en sensibilisering. Wie na de infocampagne het verbod negeert, riskeert een GAS-boete die kan oplopen tot 250 euro. Natacha Waldmann, schepen Zorg en Welzijn Oostende: "Wij hebben ervoor gekozen om enerzijds te informeren en te sensibiliseren. Anderzijds gaan we onze verordening aanpassen om een stok achter de deur te hebben voor de mensen die hardleers zijn. Het is voor ons een prioriteit dat kinderen in een gezonde omgeving kunnen opgroeien en daarom vinden we het belangrijk om mensen daar ook op te kunnen wijzen."