Rookvrij strand in Bredene

Ter hoogte van strandpost 4 is, als proefproject, een rookvrije zone ingericht. De aanduiding van deze zone gebeurt met borden, die sensibiliserend oproepen om de rookvrije zone te respecteren. De rookvrije zone ter hoogte van de strandpost 4 is zo’n 100 meter breed.

“Het proefproject met een stuk rookvrij strand kadert onder andere in het actieplan “Bredene plasticvrij/-arm”. We willen iedereen die het rookvrij strand bezoekt immers ook bewustmaken van de impact van het achterlaten van zwerfvuil. Daarom zullen we ook niet controleren, we willen immers dat rokers beseffen dat ze, door niet te roken, vanzelf ook geen sigarettenpeuken zullen achterlaten”, zegt burgemeester Steve Vandenberghe.

Het project komt ook voort uit het kustburgemeestersoverleg waarbij naast Bredene ook Oostende, De Panne en Zeebrugge willen experimenteren met rookvrije zones om het zwerfvuil van sigarettenpeuken tegen te gaan.