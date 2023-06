Rotary en Rotaract steunen 250 leerlingen in de strijd tegen honger

Samen met de financiële steun van Rotary District 2130 steunen beide organisaties zo de verdere uitbouw en specifieke activiteiten van de Feitelijke Vereniging "Zonder Honger Naar Bed in Roeselare", door onder andere gezonde ontbijten aan te bieden. Maar dus ook in twaalf lagere of middelbare scholen die de hulp goed kunnen gebruiken, gaven ze een duwtje in de rug om te voldoen aan de grootste behoeften van de scholen.

De scholen dienden daarvoor een concreet voorstel in voor gerichte steun. Het gaat om een totale som van ongeveer 15.000 euro die verdeeld wordt over de twaalf scholen.

"Armoede bestaat ook hier"

Emma Denys, verantwoordelijke voor de sociale projecten van Rotaract Mandeleie, is tevreden: “Het project is groter en complexer geworden dan we aanvankelijk hadden ingeschat. Maar we zijn blij dat we met onze enthousiaste groep jongeren mee hebben kunnen werken. Armoede bestaat ook hier. Dat kinderen met honger naar school gaan, mogen we eigenlijk niet lijdzaam laten gebeuren."

Doelgericht het probleem aanpakken

De voorzitter van Rotary Roeselare, Brecht Vermeulen, vond het vooral belangrijk om te focussen op de kwetsbare leerlingen: “Liever dan een brede groep (een ganse school of een ganse klas) eenzelfde aanbod te geven, ongeacht of er een grote nood is of niet, was het de uitdrukkelijke opgave van Rotary en Rotaract aan de betrokken scholen om heel doelgericht de kinderen met de grootste noden te detecteren en hen via ons aanbod te helpen. Veel scholen lieten weten dat de nood meer dan actueel was, en dat veel kinderen – maar ook hun ouders – in het verleden soms beroep deden op het gratis verkrijgen van overschotjes van warme maaltijden, van niet verkochte voeding op schoolactiviteiten, …. “

Het steunproject sloeg meteen aan en zowel Rotaract als Rotary denken al aan een nieuwe editie volgend jaar.