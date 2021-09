Rotterdammer naar assisen voor duinenmoord in Zeebrugge

Een 56-jarige Turkse man uit Rotterdam moet voor het hof van assisen in Brugge verschijnen voor de moord op zijn 26-jarige vriendin in Zeebrugge in 2010.

Dat heeft de Gentse kamer van inbeschuldigingstelling beslist. De man werd in 2020 in Nederland veroordeeld tot tien jaar gevangenisstraf voor een brand met dodelijke afloop in Rotterdam.

Bulgaarse vrouw

In augustus 2010 werd in de duinen van Zeebrugge het levenloze lichaam van een jonge vrouw aangetroffen. Vier jaar lang bleef de identiteit van de vrouw een mysterie. De doorbraak kwam er pas toen de moeder van het slachtoffer in haar thuisland aangifte deed van de verdwijning van haar dochter. Via DNA-onderzoek kon de Bulgaarse Milena Raycheva uiteindelijk geïdentificeerd worden.

Haar vriend Kenan B. werd op 21 januari 2015 in Rotterdam opgepakt. De man van Turkse origine beweert echter dat hij zijn vriendin op 1 augustus 2010 voor het laatst zag in Calais, toen ze een trip naar Londen dachten te maken. B. stond naar eigen zeggen aan te schuiven toen zijn vriendin via sms liet weten dat ze de wagen had verlaten. Volgens de verdachte ging het slachtoffer zelfs aan de haal met 7.000 euro. Na betaling van een borgsom van 25.000 euro werd Kenan B. in januari 2017 vrijgelaten.

Brandstichting

De KI verleende een bevel tot gevangenneming voor Kenan B., maar die zit momenteel een straf van tien jaar uit in Nederland. In april 2019 werd brand gesticht in zijn appartement aan de Hilledijk. Zijn bovenbuurman zag door de hitte en de rook geen uitweg meer en sprong uit het raam. Voor de 27-jarige man kwam alle hulp te laat. Enkele weken later werd Kenan B. aangehouden, maar hij beweerde met de feiten niets te maken te hebben. Het proces voor het hof van assisen in Brugge start vermoedelijk in de eerste helft van 2022.