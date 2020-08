Roularta 1,4 miljoen euro in het rood

De hogere abonnementeninkomsten zijn een lichtpunt, maar toch sturen beleggers het aandeel de dieperik in.

De impact van de pandemie is "goed voelbaar", zegt het beursgenoteerde bedrijf in een mededeling over zijn halfjaarresultaten. Waar het in de eerste zes maanden van 2019 nog 3,8 miljoen euro winst kon maken, was er dit jaar een verlies van 1,4 miljoen euro.

De omzet daalde van 147 miljoen euro tot 120 miljoen euro, een daling met 18 procent. Roularta rekent dat 20 miljoen euro van het omzetverlies gelinkt is aan corona. Vooral de inkomsten uit reclame zijn weggesmolten: -35 procent tegenover vorig jaar.

De gratis bladen van de groep, Deze Week en De Zondag, verschenen een tijd niet. De reclameomzet van die bladen daalde met 48 procent. Maar ook de advertenties in kranten (-19 procent), in magazines (-25 procent) en op websites (-23 procent) brachten minder op.

Roularta wist dat deels te compenseren met een hogere abonnementenverkoop. Tegenover dezelfde periode vorig jaar lagen de abonnementeninkomsten 2,9 miljoen euro hoger. Roularta geeft onder meer Knack, Sport-Voetbal Magazine, Flair, Libelle en Feeling uit, en heeft ook een belang van 50 procent in de uitgever van de kranten De Tijd en L'Echo. "Kwalitatieve journalistiek beantwoordt meer dan ooit aan de behoeften in onzekere tijden", klinkt het.

Toekomst

Over de komende maanden blijft Roularta op de vlakte. In een scenario zonder tweede coronagolf zouden de abonnementeninkomsten positief blijven. De reclameomzet blijft "substantieel lager en zeer volatiel voor de printactiviteiten, audiovisuele media en internetactiviteiten". Voor het overige is er "onvoldoende visibiliteit" voor een verdere prognose.

Beleggers schrikken van de resultaten. Het aandeel van Roularta staat na een halfuur handelen op de Brusselse beurs al ruim 8 procent in het rood. Vrijdag was het aandeel nog opvallend gestegen in waarde.