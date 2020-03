Roularta boert goed dankzij vrouwenbladen

De omzet steeg in 2019 met 19 miljoen euro (dus 7%) tot 296 miljoen euro, dankzij de overname van Libelle, Flair en andere vrouwenbladen. De ebitda-winst (winst voor intresten, belastingen, afschrijvingen en waardeverminderingen) steeg naar 23 miljoen euro, maar de nettowinst daalde wel fors, met 87 procent tot 10 miljoen euro. Verklaring: de winst was is 2018 een pak hoger door de verkoop van de helft van Medialaan.

De reclame-omzet daalde op een jaar tijd met 3 procent. Vooral de gratis bladen (zoals De Week) baren zorgen. In dat segment was er een daling van 20 procent van de reclame-inkomsten.