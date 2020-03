Roularta bouwt TV-poot verder af

De familie De Nolf verkocht eerder al haar participatie in het nationale commerciële televisiestation VTM, dat zo helemaal in handen kwam van DPG Media. Roularta houdt nu in het audiovisuele landschap enkel de zakenzender Kanaal Z / Canal Z over. Eind deze maand wil Roularta ook de verkoop van het aandelenpakket in RMM afgerond zien. RMG had er 50% van de aandelen in handen.

Kwaliteitsvol regionaal nieuws blijven brengen

Het is in elk geval de ambitie van de beide omroepen om ook na het vertrek van RMG kwaliteitsvol regionaal nieuws te blijven brengen, gestoeld op een gezonde financiële basis. De zenders houden vast aan redactionele onafhankelijkheid. Zowel Focus TV als WTV-Zuid wensen expliciet hun decretale opdracht ten volle waar te maken.

Er wordt gestreefd naar het creëren van een gezond en goed onderbouwd draagvlak om de media-uitdagingen van morgen voldoende vorm en inhoud te geven.

Focus en WTV bereiken dagelijks 250.000 kijkers in West-Vlaanderen.