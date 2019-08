Roularta doet het goed dankzij vrouwenbladen

Mediagroep Roularta uit Roeselare zag de omzet en de winst in het eerste semester fors stijgen, met dank aan de vorig jaar van Sanoma overgenomen vrouwenmagazines zoals Flair en Libelle.

De omzet steeg met bijna 18 procent tot 148 miljoen euro. Een stijging die te danken is aan de 'Women Brands', in portefeuille sinds vorig jaar. Roularta ziet dankzij de overname een stijging bij abonnementenwerving (+32,6 procent), de losse verkoop (+198,4 procent) en een status quo in de reclameomzet.

Zonder overnames zou de omzet evenwel 6,3 procent lager zijn uitgekomen. Vooral de reclameomzet daalde, "en dit bij alle merken", aldus Roularta in een toelichting bij de cijfers.

De ebitda-winst (winst voor belastingen, intresten, afschrijvingen en waardeverminderingen) steeg naar 10,7 miljoen euro, tegenover een verlies vorig van 5,3 miljoen euro. Netto blijft 3,8 miljoen euro over.