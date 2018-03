De gratis bladen haalden minder advertenties binnen, en ook de losse verkoop van magazines daalde. De rode cijfers zijn ook te wijten aan de hogere belastingen die Roularta moet betalen, zegt de groep. In het najaar verkochten ze wel hun helft in Medialaan, de groep boven VTM, en namen ze onder meer de krant De Tijd over. Roularta houdt daar een aanzienlijke meerwaarde aan over.