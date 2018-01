Roularta koopt Sanoma-vrouwenbladen

De bladen waren in 2017 goed voor een omzet van ongeveer 78 miljoen euro.

De merken die Roularta wil overnemen, zijn Libelle, Femmes d'Aujourd'hui, Flair, Feeling, Gael, La Maison Victor, SheDeals, Loving You, Zappy, Communiekrant en Kids Only. "De (offline/online) doelgroepen van die mediamerken zijn uitgesproken vrouwelijk en dus een mooie aanvulling op de reeds bestaande andere hoogkwalitatieve doelgroepen die bereikt worden via de huidige magazinemerken van Roularta (Knack, Le Vif, Trends, Sportmagazine, Nest, Plus Magazine ...)", aldus Roularta in een persbericht.

Het mediabedrijf neemt ook de redacties over, maar er zijn wel 96 jobs bedreigd bij de ondersteunende diensten.

Jaarcijfers

Roularta verwacht voor 2017 in de rode cijfers te belanden. Het bedrijf gaat geen dividend uitkeren. "In 2017 heeft het bedrijf te maken gehad met een daling van de reclamebestedingen, met de kosten van de investeringen in de lancering van nieuwe projecten zoals het e-commerceplatform Storesquare en met andere eenmalige kosten," laat Roularta weten.