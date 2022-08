Roularta rondt kaap van miljoen abonnees

De omzet van de uitgeverij uit Roeselare steeg met ongeveer een vijfde (19,7 procent) ten opzichte van 2021 tot 169,7 miljoen euro. Twee derde van de omzet is afkomstig uit de magazinemerken. Ook de ebit (inkomsten voor interesten en belastingen) kleurde donkergroen met een plus van 25,2 procent.

De genormaliseerde ebitda - gecorrigeerd voor eenmalige kosten of opbrengsten - steeg met 0,7 miljoen euro. In vergelijking met precoronajaar 2019 ligt de ebitda 6,6 miljoen euro hoger (+63,8 procent). Het nettoresultaat kwam zo uit op 7,2 miljoen euro. Dat is 0,9 miljoen euro lager dan het jaar voordien. Roularta blijft wel voorzichtig in haar vooruitzichten voor de tweede jaarshelft. Het bedrijf spreekt van "onvoldoende visibiliteit om een verdere prognose voor 2022 te maken".