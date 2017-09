Rouwregister in Anzegem

In Anzegem is deze morgen een rouwregister geopend voor burgemeester Claude Van Marcke.

De burgemeester overleed gisteren na complicaties bij een routine-operatie. Hij werd 48 jaar.

Iedereen die wil kan in de raadzaal van het gemeentehuis terecht om iets neer te schrijven in het rouwregister. De vlaggen hangen in de volledige gemeente halfstok. Alle activiteiten gepland door de gemeente zijn voorlopig afgelast.

