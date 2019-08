In het gemeentehuis van Zonnebeke is een rouwregister geopend voor ere-burgemeester Dirk Cardoen die vorige week overleed.

Hij sukkelde met zijn auto in de gracht, vermoedelijk nadat hij onwel was geworden. Dirk Cardoen was burgemeester van 2003 tot 2015. Daarvoor was hij ook gemeenteraadslid en schepen. Zijn uitvaartplechtigheid vindt aanstaande zaterdag plaats om 11 uur in de Sint-Martinuskerk in Beselare.

