Rouwregister voor oud-schepen Oostende Gerard Daniëls

Stad Oostende heeft een digitaal rouwregister geopend naar aanleiding van het overlijden van oud-schepen en oud-gemeenteraadslid Gerard Daniëls. Hij overleed na een slepende ziekte op 86-jarige leeftijd.

Daniëls legde de eed af als schepen in november 1980. Als arts was hij onder meer bevoegd voor Sport en Jeugd, later ook voor Openbare Werken. Verder is hij bekend voor zijn jarenlange inzet voor de Oostendse daklozen. In december 2018 werd hij nog door de Cultuurraad gehuldigd omwille van zijn grote inzet voor de Oostendse cultuurwereld.

“Dokter Daniëls leefde in de harten van vele mensen. Zijn dood beroert menig Oostendenaar die in deze uitzonderlijke omstandigheden geen afscheid kunnen nemen. Ik hoop dat dit digitale rouwregister toch wat troost brengt voor de pijn en de leegte die hij achterlaat”, aldus Hina Bhatti, schepen van Burgerzaken.