Kortrijk heeft een rouwregister geopend n.a.v. het overlijden van Maxim Vaernewyck uit Aalbeke. De jongen kwam samen met zijn vriend Arthur Deconinck uit Moorsele om het leven toen ze in Duitsland in hun auto overnachtten.

Maxime Vaernewyck en Arthur Deconinck uit Moorsele werden vorig weekend dood teruggevonden in hun wagen op de parking van voetbalclub Stuttgart. Na een een rondreis door Oostenrijk en Duitsland brachten ze de nacht door in hun auto. De benzinedampen die uit een jerrycan in de koffer ontsnapten werden hen fataal.

Ook morgennamiddag kunnen inwoners nog hun medeleven betuigen en het rouwregister ondertekenen in het stadhuis.