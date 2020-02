Rouwregister voor verongelukte politiehonden Drago en Blue

Dat staat te lezen op het twitteraccount van politiezone Damme/Knokke-Heist. De reacties worden achteraf gebundeld en aan het hondenteam overgemaakt.

De honden kwamen gisteren om het leven bij een verkeersongeval met een politiewagen in Knokke-Heist. Daarbij raakten ook twee politie-agenten gewond. Nog drie andere personen moesten gewond naar het ziekenhuis.

In het politiecentrum in #KnokkeHeist ligt vanaf 14.00 uur een rouwregister voor de overleden #Drago en #Blue. Je kan ook je rouwbetuiging overmaken via https://t.co/zhp1tzuoRP. We bundelen alle reacties en geven nadien het rouwboek aan ons hondenteam. pic.twitter.com/UEChiz5hQN

— PZDamme/Knokke-Heist (@LokPol5446) February 3, 2020