Roze spreeuwen strijken hier neer

De roze spreeuw, die voor onze streken zeldzaam is, is enkele dagen geleden opgemerkt aan de Halvemaandijk in Oostende.

"Het ging om twee exemplaren", zegt Natuurpunt. Volgens de natuurorganisatie komt dat mogelijk door het mooie weer van de afgelopen weken. De soort is in ons land erg zeldzaam: ze werd tot nog toe maar 22 keer in België waargenomen. De vogel overwintert vooral in India en trekt tijdens het broedseizoen naar Oost-Europa, onder andere naar Bulgarije, Hongarije en Turkije. Maar dit jaar lijkt het vogeltje opvallend meer onze kant uit te komen. De voorbije dagen tekende zich onder andere in Italië, Oostenrijk en Frankrijk een stevige invasie af. En intussen hebben de eerste exemplaren ook België en Nederland bereikt.

Gewone spreeuw

Het mooie weer zorgt voor meer insecten en daarom kan het dat de roze spreeuw hier opduikt.

Volwassen roze spreeuwen zijn helderroze en pikzwart. Mannetjes hebben een violette metaalglans op de glanzend zwarte kop en een groene metaalglans op de zwarte vleugels. De lange afhangende kuif op het achterhoofd valt op. Vrouwtjes zijn iets valer gekleurd, met een kortere kuif en een bruin getinte rug. De soort is nauw verwant aan de 'gewone' spreeuw.