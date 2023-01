Het eerbetoon gebeurde voor de wedstrijd van de U16 in Rollegem. Daan speelde bij Waregem en was er graag gezien. Rugby Vlaanderen riep de spelers op om duidelijk te maken dat er in de sport geen plaats is voor pesterijen.

Rugby Vlaanderen wil met het eerbetoon ook aantonen dat pesterijen absoluut geen plaats hebben in de rugbywereld: 'Hiermee wil Rugby Vlaanderen ook het signaal geven dat pesten absoluut niet past binnen de rugbywereld', aldus Heidi Dendievel van rugbyclub Kurtrycke Spurs.