Meer over dit onderwerp vanavond bij WTV

Ruim 100 Shop&Go-plaatsen in Roeselare

Wie in het stadscentrum van Roeselare snel iets wil ophalen in een winkel, kan gedurende een kwartier gratis parkeren op een van de vele bovengrondse parkeerplaatsen. Omdat een kwartier niet altijd volstaat, voert de stad een extra kortparkeerformule in: Shop&Go.

Op een Shop&Go-parkeerplaats kan je gedurende 30 minuten gratis parkeren. Je hoeft geen parkeerticket te nemen, want een sensor die in het parkeervak is ingebouwd, registreert hoe lang je er parkeert. Als je auto er langer dan 30 minuten staat, stuurt de sensor een signaal naar de parkeerwachters. Roeselare haalde de mosterd bij Kortrijk, dat al een tijdje met Shop&Go-parkeerplaatsen werkt. Ook Koksijde werkt ermee.

In Roeselare komen er 108 Shop&Go-parkeerplaatsen. En die plekken zijn niet lukraak gekozen. Na overleg met handelaars is gekozen in welke delen van de centrumstraten Shop&Go-parkeerplaatsen het meest aangewezen zijn.