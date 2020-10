Ruim 12 miljoen extra voor West-Vlaamse fietspaden

Ze komt er een fietspad in asfalt op de drukke gewestweg N313, de Brugseweg, in Langemark-Poelkapelle. Het fietspad is nu nog in betonnen platen afgewerkt, dat is niet altijd even veilig. 670.000 euro gaat naar de herstelling en vervanging in asfalt.

Ook in Ieper

Er gaat ook vier miljoen euro naar fietspaden langs de Meenseweg in Ieper, tussen de rotonde op de Zuiderring en tot voorbij Zillebeke, en langs de Kemmelseweg. Ook daar krijgen de fietspaden een wegdek in asfalt.

"Dat zijn twee belangrijke fietsverbindingen voor onze stad en deelgemeenten, waar dagelijks ook heel wat scholieren gebruik van maken," zegt burgemeester Emmily Talpe van Ieper. "Onze stad drong al langer aan op een heraanleg, nadat de huidige betonplaten omhoog kwamen door boomwortels of door de warmte met gevaarlijke situaties tot gevolg."

Het geld komt uit een extra pot van het relanceplan van Vlaanderen.