Ruim 1,2 miljoen voor West-Vlaamse scholen

Weyts investeert via het Agentschap voor Infrastructuur in het Onderwijs AGION ruim 10 miljoen euro in 107 scholenbouwprojecten over heel Vlaanderen.

Zes West-Vlaamse scholen krijgen een subsidie van meer dan 100.000 euro. In Deerlijk realiseert de Vrije Basisschool met 372.564 euro de afbraak van de bestaande opvang, een nieuwbouw voor 171 leerlingen met op het gelijkvloers de opvang en bijhorende inkom en sanitair blok en op de eerste verdieping twee klaslokalen. Ook de afbraak van de containerklassen en de uitbreiding van de tuin/speelplaats maken deel uit van het bouwprogramma.

Vrije Basisschool Sint-Benedictus in Poperinge bouwt voor 378 leerlingen met 163.220 euro nieuwe lokalen.

In Brugge maakt Vrije Lagere School voor Buitengewoon Onderwijs - Wonderwijs Brugge met 149.276 euro de aangekochte woning geschikt voor de administratieve diensten.

Zes scholen krijgen een subsidie van minder dan 100.000 euro. Het gaat dan vooral om kleinere herstellingswerken of bijvoorbeeld het vernieuwen van het sanitair.