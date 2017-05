Ruim 150 schepen te bezichtigen tijdens 'Oostende voor Anker'

In de koningin der badsteden gaat vandaag de achttiende editie van het maritiem festival 'Oostende voor Anker' van start. Het festival staat dit jaar in het teken van de binnenscheepvaart en loopt nog tot en met zondag 28 mei.

In totaal zullen er op 'Oostende voor Anker' 150 authentieke schepen en vaartuigen te zien zijn. Absolute blikvanger is de Russische viermaster Kruzenshtern, die nu gebruikt wordt als opleidingsschip. Door de omvang van het gevaarte, met een lengte van 115 meter, kan het enkel terecht in de cruiseterminal. Ook de karvelen Boa Esperanza en Noa Victoria zijn publiekstrekkers. Die laatste is een replica van het schip waarmee de Portugese ontdekkingsreiziger Ferdinand Magellaan de wereld rondreisde.

Het thema binnenscheepvaart komt onder meer tot uiting in de samenwerking met mariniers, die het riviererfgoed van de Franse streek rond de Loire zullen voorstellen. Daarvoor komen vier ambachtelijk gebouwde boten, zoals een zogenaamde "toue" en "plate", vanuit het Franse Nevers naar Oostende. Ook vanuit Wallonië komt er een delegatie met unieke stukken.

Het randgebeuren bij het festival wordt elke editie belangrijker. Dit jaar zijn er op vier dagen tijd 105 optredens gepland en staan er 125 standjes op een oppervlakte van 5.000 vierkante meter, met onder meer een ambachtenmarkt op het Sint-Petrus-en-Paulusplein in de badstad.