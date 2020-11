Ruim 15.000 jobkansen in onze provincie

Het coronavirus heeft een heel grote impact op onze samenleving en onze economie. Ondanks de tegenslagen, zoeken West-Vlaamse bedrijven nog steeds heel wat talent en potentieel, zo blijkt uit de laatste cijfers van openstaande vacatures.

Zoektocht naar juiste werkkrachten

“De krapte op onze arbeidsmarkt blijft nog steeds een uitdaging in onze provincie. Toch merken we in heel wat sectoren en ondernemingen dat de roep naar goede medewerkers, met de juiste mindset, groot blijft. Corona heeft dit zeker niet weggewerkt”, merkt Bert Mons, gedelegeerd bestuurder van Voka - Kamer van Koophandel West-Vlaanderen, op.

Er zijn duizenden jobs met een toekomst beschikbaar, vaak zonder dat er relevante werkervaring of een bepaald hoger diploma vereist is. In de zorg- en medische sector, de bouw en de groot- en kleinhandel is de zoektocht naar talent precair.

Boost voor gezondheid

“We moeten verder blijven inzetten op het activeren van werkzoekenden en de zogenaamde inactieven. Een job biedt bovendien een boost aan de mentale en fysieke gezondheid van mensen. Dit is tijdens corona nog maar eens gebleken. Bovendien moeten we tijdelijke werklozen vanwege corona in hun periode van inactiviteit versterken met opleiding en begeleiding. Ons talent is te waardevol om verloren te laten gaan”, besluit Bert Mons.