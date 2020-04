Ruim 3.400 inbreuken op coronawetgeving in paasvakantie

Vooral in het weekend van Pasen was er een duidelijke piek. De meeste inbreuken hadden betrekking op het maken van niet noodzakelijke verplaatsingen (1243 inbreuken), gevolgd door het niet naleven van het samenscholingsverbod (997 inbreuken). Een kleine minderheid (7 inbreuken) is gerelateerd aan de verplichte sluiting van bepaalde winkels.

Daarnaast waren er ook nog 583 inbreuken op de bijzondere coronawetgeving inzake volksgezondheid. Die werden niet vastgesteld door de politie, maar door inspectiediensten. "Over de hele periode zitten we ver boven de 5.000" zegt West-Vlaamse procureur Filiep Jodts. "De pv's geraken vlot verwerkt bij het parket omdat andere misdrijven afnemen zoals winkeldiefstallen en inbraken. Er wordt momenteel ook niet verhoord omwille van het coronacontactverbod.