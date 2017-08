Ruim 6.000 bomen geïnventariseerd in De Haan

Er werden 6457 bomen geïnventariseerd . In de paasvakantie werd daarmee al gestart. Laurens Carpentier, een afgestudeerde tuin- en landschapsarchitect inventariseerde op zijn ééntje al meer dan 3000 bomen. Van elke boom wordt met behulp van een Ipad en de nodige apps een reeks parameters opgemeten waaronder de exacte locatie, de soort, stamomtrek en de conditie.

Door de inventarisatie wil De Haan een meer gestructureerde en planmatige benadering van het groenbeheer. “Door digitalisering van het groen verkrijgen we een duidelijk overzicht over het aanwezige groen in onze gemeente en is het mogelijk om snel en eenvoudig werkplanningen op te stellen, op zowel korte als lange termijn”, stelt schepen Paul Meyers. “Hierdoor krijgen we onder meer een correcte berekening van de beheerkosten".