Ruim vijf jaar rijverbod voor dodelijk ongeval Ardooie

De chauffeur had op het moment van de crash twee promille alcohol in zijn bloed. In mei vorig jaar was een vrouw van 75 in haar auto op weg naar haar zoon. Op het kruispunt van de Hogeschuurstraat en de Oosthoekstraat werd haar voertuig in de linkerflank aangereden. Het slachtoffer werd door de klap uit haar auto geslingerd en overleed ter plaatse. Uit de vaststellingen bleek dat de autobestuurder voorrang had moeten verlenen. Bovendien had hij twee promille alcohol in zijn bloed. Opvallend genoeg had de beklaagde zich nochtans al eens laten behandelen voor zijn alcoholprobleem. Ten slotte was het voertuig ook niet verzekerd en reed hij aan 90 kilometer per uur.

De man moet ook een geldboete van 2.400 euro betalen, waarvan 900 euro met uitstel. Als hij na het rijverbod van ruim vijf jaar zijn rijbewijs terug wil, zal hij zijn rijexamens opnieuw moeten afleggen. Hij zal ook voor medische en psychologische testen moeten slagen.