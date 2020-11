Ruime fietszone in Zwevegem

In het centrum van Zwevegem komt er een ruime fietszone. Een fietser voorbijsteken met de auto kan dan niet langer en de maximumsnelheid bedraagt 30 kilometer per uur.

Er was al een tijdje sprake van een nieuw verkeers- en circulatieplan in Zwevegem maar na een tragisch verkeersongeval waarbij een meisje van 12 om het leven kwam werd de procedure versneld.

Vandaag keurden alle partijen het nieuwe verkeersplan in de gemeente unaniem goed. Er komt dus een fietszone in een 15-tal straten in het centrum waarbij alle scholen met elkaar verbonden zijn. De zone moet begin volgend jaar klaar zijn.

