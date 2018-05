Ruimen na onweer in Oostende en Bredene

De hele dag is er in Oostende en Bredene nog gepoetst en modder opgeruimd, na het onweer van gisteravond.

In Oostende alleen al kreeg de brandweer toen 350 oproepen . Tientallen garages en kelders waren onder water gelopen. Ook het huis van de burgemeester overstroomde, maar hij was op dat moment bezig met de coördinatie van het gemeentelijk rampenplan. In bepaalde garages stond het water zo’n meter hoog. Tegen zo’n stortbuien is geen enkele riool bestand.

De onweersbui trok op korte tijd van Bredene naar het centrum van de stad. Er viel op een uur tijd zo’n 75 liter regen per vierkante meer. De brandweer probeerde de 350 noodoproepen snel af te werken, en moest de hele nacht pompen. Veel schade kan door de verzekering geregeld worden en Oostende voorziet ook extra mankracht voor de ophaling van grof huisvuil dat in de vloed verloren ging.

Bekijk ook: