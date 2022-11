Ruiselede klaar voor volksraadpleging van zondag

Moet Ruiselede fusioneren met Wingene op 1 januari 2025? Dat is de vraag waarop inwoners van Ruiselede zondag een antwoord moeten geven. Als het van Marc Vandaele afhangt is het antwoord neen. Maar niet omdat hij tegen een fusie is. Marc Vandaele: "Die moet er komen, dat weten wij ook, maar het gaat over openheid. Over debat voeren. Er is niets van overleg gebeurd. Het is plotseling uit de lucht gevallen. En het was Wingene, punt uit."

Marc probeert zoveel mogelijk mensen te overtuigen om ook neen te stemmen. Ook vandaag nog deelt hij folders uit op de markt. Maar er zijn natuurlijk ook voorstanders van een fusie. Intussen worden ook de stemlokalen in orde gebracht. 4.500 van de 5.500 inwoners zijn ouder dan 16 en dus stemgerechtigd. Het referendum is pas geldig als 20 procent komt opdagen, 900 inwoners dus. (lees verder onder de foto)

Signaal geven

Florian Van de Sompel, Algemeen Directeur Ruiselede: "Zondag kunnen alle stemgerechtigde inwoners terecht tussen 8 en 13u in vier stembureaus, twee in Ruiselede, één in Kruiskerke, één in Doomkerke. We verwachten de resultaten in de loop van de namiddag. En er wordt pas geteld als blijkt dat er voldoende opkomst is."

Maar wat er ook beslist wordt, de uitslag is niet bindend. Dat zou het Ja-kamp kunnen tegenhouden om te gaan stemmen. Neen-stemmers hopen om een duidelijk signaal te geven.