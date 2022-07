Ruiselede op weg naar referendum over fusieplannen

In Ruiselede is een referendum in de maak over de geplande fusie met Wingene. Het ongenoegen is groot bij enkele inwoners. Ze hebben al meer dan duizend handtekeningen verzameld voor een volksraadpleging.

Het ongenoegen bereikte een hoogtepunt op het 75-jarig feest van het gehucht Kruiskerke. De inwoners spraken met elkaar en het was duidelijk dat niemand akkoord was met hoe het is verlopen. “De beslissingen zijn boven onze hoofden gemaakt, we hebben geen inspraak gehad. Waarom is er niet ook eens gekeken naar partners als Aalter, Tielt of Beernem?”, vraagt nitiatiefnemer Marc Vandaele zich af.

Op zich zijn ze dus niet tegen een fusie met Wingene, ze willen alleen ook andere opties bekijken. “We begrijpen dat we over enkele jaren verplicht zullen moeten fusioneren, maar we kunnen toch nog even goed een paar jaar onze eigen identiteit behouden.”

Meer dan vereiste aantal handtekeningen

In ongeveer twee maanden tijd telt de petitie meer dan 1000 handtekeningen van inwoners van Ruiselede, Kruiskerke en Doomkerke. Om een referendum te krijgen moet de petitie 20 procent van de stemgerechtigden tellen. “Met 840 handtekeningen hebben we genoeg, maar we willen het zekere voor het onzekere nemen.”

In de komende weken buigt een jurist zich over de petitie om het daarna in te dienen.

