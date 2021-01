Ruiseleeds bedrijf voorziet woonzorgcentra van gratis ijsparels

Koelwaren Biebruyck uit Ruiselede, een groothandel die gespecialiseerd is in diepvriesproducten, heeft de afgelopen weken gratis honderden kilo's ijs geleverd aan woonzorgcentra uit de streek.

Het gaat om ijsparels, die kleiner zijn dan ijsblokjes en niet zo snel smelten. Dat ijs kunnen verschillende zorginstellingen gebruiken om hun coronavaccins te bewaren in de diepvriezers voor verder transport.

De groothandel heeft veel horecazaken en evenementenbedrijven als klant, maar gezien de lockdowns heeft Biebuyck nu nog een overstock staan van diepvriesijsblokjes waar het niets mee kan aanvangen. Zaakvoerder Chris Vanhullebusch: "We kunnen zeker volledig West en Oost-Vlaanderen daarmee bedienen want met 10 kilo van dat parelijs kan je al heel wat vaccins koelhouden. Als er nog mensen met interesse zijn mogen ze ons zeker contacteren we gaan deze gratis aanbieden en ook just in time"