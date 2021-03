Rukwind zorgt voor schade in Torhout

Het KMI activeerde gisteren al code geel en meldde gevaar voor rukwinden. In Torhout leverde dat schade op aan vijf woningen, waar de daken loskwamen. Er vielen echter geen gewonden.

Felle rukwinden hebben opnieuw grote schade veroorzaakt. Nu moesten de daken van vijf woningen in de Kanariestraat in Torhout eraan geloven. “Gewonden vielen er gelukkig niet”, zegt burgemeester Kristof Audenaert (CD&V).

Ravage

Kort over de middag kreeg de brandweer de melding binnen van de ravage. Eenmaal aangekomen bleek het om platte daken van huurhuizen van de socialehuisvestingsmaatschappij te gaan.

De toegesnelde hulpdiensten konden iedereen in veiligheid brengen. De materiële ravage is wel groot. De daken zijn volledig losgerukt. De brandweer deed eerst de nodige beveiligingswerken. De dakstructuur is nog intact, waardoor de gezinnen er kunnen blijven wonen.