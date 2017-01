Het zeiljacht was losgeslagen in een van de jachthavens en werd door de felle rukwinden richting sluizencomplex gestuwd.

Door rukwinden had de brandweer aan de kust en het hinterland had het vanaf tien uur druk met het opruimen van takken en weggewaaid straatmeubilair. Dat was onder meer het geval in Blankenberge en op andere plaatsen aan de oostkust..