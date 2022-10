Het RUP Blankenbergse Steenweg is definitief vernietigd door de Raad van State. Daar zou het nieuwe stadion van Cercle Brugge moeten komen

De stad Brugge wil eerst tijd nemen om het arrest grondig te bestuderen. “We laten het niet los. Ofwel herneemt Vlaanderen, ofwel komt Brugge aan zet met een kleiner RUP. We blijven ons inzetten voor extra bedrijventerreinen en tewerkstelling in de Brugse regio. Ook voor het voetbal, werken we hard verder aan een oplossing,” zegt schepen van sport en ruimtelijke ordening Franky Demon.

