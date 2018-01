Een Russische vrouw van 43 is hersendood verklaard nadat ze op oudejaarsavond gevallen was op de ijspiste in Brugge.

De vrouw was met een vriendin op vakantie toen ze die nacht een dansje was gaan plaatsen op de piste, die toen al gesloten was. Ze was gevallen en werd door een spoedarts onderzocht. Toen die haar verzocht had om mee te gaan naar het ziekenhuis, had ze dat geweigerd. De Russin werd 's ochtends hersendood aangetroffen in bed van een B&B. Ze ligt nu in het Brugse AZ Sint-Jan. De politie onderzoekt de zaak.