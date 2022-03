Russische jongen vertaalt voor Oekraïense vluchteling in eerste leerjaar

In het eerste leerjaar van de gemeentelijke basisschool in Wevelgem zit sinds vorige week Marta, een meisje dat samen met haar mama en zus gevlucht is uit Oekraïne. Opvallend: als Marta iets niet begrijpt, dan krijgt de juf hulp van Amin, een leerling uit Rusland.

De papa van Marta is in Kiev gebleven, waar het gezin woonde. Volgens haar klasgenootjes mist ze haar papa tijdens de lessen.

"Kinderen zijn daar mee bezig"

De hele situatie in Oekraïne krijgt ook de nodige aandacht in de klas. "We gebruiken een speciaal boek om het uit te leggen aan de kindjes. Daarin wordt uitgelegd waarom mensen hun land moeten ontvluchten. Kinderen zijn daar echt mee bezig. Als leerkracht probeer je het niet te eng te maken, want dat is een zwaar onderwerp. Maar je wilt het wel uitleggen natuurlijk", zegt Marie Laperre, leerkracht in het eerste leerjaar.

Marta leert nu volop Nederlands, net als zoals andere anderstalige nieuwkomers op school. Tot nu toe is het klasgenoot Amin die soms voor tolk speelt. "Juffrouw zegt iets in het Nederlands en ik zeg dat dan in het Russisch. En dan begrijpt Marta dat", vertelt de Russische Amin trots.