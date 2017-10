Rusthuis Wijtschate mag open blijven

Het rusthuis kwam vorige maand in opspraak, nadat een werkneemster anoniem had verklaard dat bejaarden er werden vastgebonden in hun bed. De bewoners zouden ook opgesloten worden op hun kamers. Na die getuigenis stuurde bevoegd minister Jo Vandeurzen de inspectie eropaf. Die stelt dat er wel degelijk voldoende personeel is in het rusthuis, en dat het niet gesloten hoeft te worden. Toch mag de instelling niet zomaar bejaarden fixeren of opsluiten zonder een strikte procedure te volgen. Zo moet er overleg zijn met de huisarts en de familie, en het rusthuis kon niet bewijzen dat het dat had gedaan. Het rusthuis moet nu een verbeterplan voorleggen en het Agentschap Zorg en Gezondheid zal dat opvolgen.