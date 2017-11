Rusthuisbewoners minder aan de slaappillen

Het is alom bekend dat er nogal wat slaappillen worden geslikt en dat het best met wat minder of zelfs zonder kan.

Vooral oudere mensen vinden een slaappilletje heel gewoon, maar ook bij hen kan het echt wel zonder. Dat blijkt ook in het woon- en zorgcentrum IJzerheem in Diksmuide. Al een half jaar loopt daar met succes een project om de slaapmedicatie af te bouwen. Elke dag krijgen de bewoners de nodige medicatie, maar slaappillen zijn er steeds minder bij. Verpleegkundige Mieke Van Eenoo: "Vroeger kregen ze automatisch een pilletje. Het was zelfs zo frappant dat medewerkers mensen wakker maakten om een slaappil te geven. Dat is te gek voor woorden".

25 mensen hebben aan het project deelgenomen. Zestien onder hen zijn gestopt met de slaappillen, negen zijn verminderd. Dat zijn mooie resultaten die er ook voor zorgen dat mensen daar overdag alerter zijn en bewuster van het leven genieten.